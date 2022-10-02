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İran’da halk yeniden sokakta! Güvenlik güçlerinden sert müdahale

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İran'da Mahsa Emini'nin ölümünün ardından patlak veren protestolar, iki günün ardından Tahran’da yeniden başladı. İran devlet televizyonu gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
İran’da halk yeniden sokakta! Güvenlik güçlerinden sert müdahale

Ülkedeki birçok üniversite bugün eylemlere sahne oldu. Bu kapsamda Tahran’daki Veliasr Caddesi’nde bulunan Cihad Meydanın'da da küçük gruplar halinde yürüyüşler yapıldı. Yönetim karşıtı sloganlar atan göstericiler yer yer bir araya gelerek daha büyük gruplar oluşturdu.

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GAZLI MÜDAHALE

Güvenlik güçlerinin önlem aldığı cadde ve meydanlardaki göstericiler, eylemler sırasında ara sokaklara dağıldı. Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahalesiyle hareketli anlar yaşanan sokaklarda, otomobil ve motosiklet sürücüleri korna çalarak göstericilere destek verdi.

MÜDAHALEDEN VATANDAŞLAR DA ETKİLENDİ

Veliasr Meydanı, İnkılap Caddesi, Veliasr Dörtyol ve Sadıkiye Meydanı’nda sloganlar atarak yürüyüş yapan göstericilere polis gazla müdahale etti. Müdahaleden yoldan geçen vatandaşlar da etkilendi.

İran’da sosyal medya üzerinden ve broşürler dağıtılarak, bugün düzenlenecek gösterilere katılım sağlanması çağrıları yapılmıştı.

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İRAN’DAKİ GÖSTERİLER

Tahran’da 13 Eylül’de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini’nin 17 Eylül’de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. 

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