  • BIST 2.371,25
  • Altın 962.773
  • Dolar 16.9414
  • Euro 17.375
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAHalil Falyalı soruşturması tamamlandı

İran’da hava kirliliği nedeniyle tatil ilan edildi

» »
İran’da hava kirliliği nedeniyle Huzistan, İsfahan, Sistan ve Belucistan ile Yezd eyaletlerinde okullarda ve devlet kurumlarında tatil ilan edildi.
İran’da hava kirliliği nedeniyle tatil ilan edildi

İran'da etkili olan yoğun toz fırtınaları ve hava kirliliği hayatı olumsuz etkiledi. İran devlet televizyonu, hava kirliliği nedeniyle Huzistan, İsfahan, Sistan ve Belucistan ile Yezd eyaletlerinde okul ve devlet kurumlarında tatil ilan edildiğini duyurdu.

İsfahan'da hava kalitesi endeksinin tehlikeli kabul edilen 465 mikrogram/metreküp seviyesine, Huzistan eyaletinde ise 428 mikrogram/metreküp seviyesine kadar yükseldiği açıklandı.

Irak üzerinden gelen toz fırtınalarının etkili olduğu ülkede, yüzlerce kişi hastanelere başvurdu. Huzistan eyaletinin Ahvaz kentindeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi, solunum sıkıntısı nedeniyle hastanelere gelen 500'den fazla kişiden 62'sinin tedavi altına alındığı açıkladı.
Başkent Tahran'da ise hava kirliliği nedeniyle tüm futbol karşılaşmaları iptal edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail askeri teknolojisi artık duvarların arkasını da görüntülüyor27 Haziran 2022 Pazartesi 19:57
  • BM: Filistinli gazeteci Akleh’i İsrail güçleri öldürdü24 Haziran 2022 Cuma 22:48
  • Arap medyası: Türkiye’nin operasyonu öncesinde ABD’den yeni hamle24 Haziran 2022 Cuma 18:25
  • İran: İsrail’in iddialarının amacı, Türkiye’yle ilişkilerimizi bozmak24 Haziran 2022 Cuma 17:18
  • İsrail'de Meclis'in Feshedilmesi Tasarısı Onaylandı22 Haziran 2022 Çarşamba 15:37
  • Basra Körfezi’nde ABD ile İran arasında gerginlik21 Haziran 2022 Salı 17:57
  • ‘Her hafta 800 Suriyeli ülkesine dönüyor’21 Haziran 2022 Salı 15:23
  • Suudi Arabistan, Türkiye dahil 4 ülkeye seyahat yasağını kaldırdı20 Haziran 2022 Pazartesi 21:24
  • İran’da 2 din görevlisini öldüren Afgan idam edildi20 Haziran 2022 Pazartesi 17:51
  • İsrail ve ABD’den İran’a karşı yeni hamle: Ortadoğu Hava Savunma İttifakı20 Haziran 2022 Pazartesi 15:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti