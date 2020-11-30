  • BIST 1.284
  • Altın 446,699
  • Dolar 7,8066
  • Euro 9,3509
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 5 pozitif vaka!

"İran’da hiçbir suç cezasız kalmaz"

» »
İran’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden nükleer fizikçi Fahrizade’nin cenaze töreninde konuşan İran Savunma Bakanı Hatemi, ülkesinde işlenen suçların "cevapsız ve cezasız" kalmayacağını dile getirdi.
"İran’da hiçbir suç cezasız kalmaz"

Başkenti Tahran yakınlarında uğradığı silahlı saldırının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade, İran devlet televizyonundan canlı yayınlanan cenaze töreninin ardından defnedildi.

Koronavirüs salgını ile ilgili tedbirler kapsamında sadece aile üyeleri ile üst düzey generallerin katıldığı törende konuşan İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, "Düşmanlarımız, İran'da işlenen suçların hiçbirinin cevapsız ve cezasız kalmayacağını bilir" ifadesini kullandı. Hatemi ayrıca, "Şehadetin İran'da onur verici bir şey olduğunu" ve "teröristlerin bunu iyi anlaması" gerektiğini dile getirerek, İranlı bilim insanlarının Fahrizade'nin açtığı yoldan "daha da kararlı" bir şekilde yürüyecekleri için, işlenen suikastin İran'ın nükleer programındaki ilerlemeyi durdurmayacağını vurguladı.

63 yaşındaki Fahrizade'ye, Tahran yakınlarındaki Abserd ilçesinde geçen Cuma günü düzenlenen silahlı saldırının failleri henüz tespit edilebilmiş değil. Ancak İran yönetimi suikasttan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İsrail'in "İranlı paralı askerlerini" sorumlu tutuyor.

Ülke siyasetinde söz sahibi olan sertlik yanlısı kanat, ünlü nükleer fizikçinin intikamının alınmasını talep ediyor. Bu kanadın yayın organlarından biri olan Kayhan gazetesi, İsrail'in liman kentlerinden Hayfa'ya askeri operasyon talebinde bulundu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise, suikasti düzenleyenlerin, İran ile yeni bir çatışma ortamını provoke edecek tam da böyle aşırı bir tepki beklentisi içinde olduklarını ifade ederek, sert yanıt beklentisi içinde olanları uyardı.  

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran’ın en kıdemli nükleer bilimcisi öldürüldü27 Kasım 2020 Cuma 20:59
  • Avustralya Askerlerinin Afganistan’da 39 Sivili Öldürdüğü Ortaya Çıktı19 Kasım 2020 Perşembe 14:55
  • Pakistan'ın Fransa Büyükelçisi’ni 2-3 Ay İçinde Sınır Dışı Edeceği İleri Sürüldü17 Kasım 2020 Salı 15:10
  • Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a Suikast Girişiminin Engellendiği Öne Sürüldü15 Kasım 2020 Pazar 16:09
  • Son Dakika: Ermenistan'da darbe girişimi!15 Kasım 2020 Pazar 12:55
  • Cidde saldırısını IŞİD üstlendi12 Kasım 2020 Perşembe 21:42
  • Suudi Arabistan'da diplomatların katıldığı I. Dünya savaşı anmasında bombalı saldırı gerçekleşti11 Kasım 2020 Çarşamba 18:33
  • İran'da Yolcu Uçağı Zorunlu İniş Yaptı10 Kasım 2020 Salı 14:40
  • Afganistan'da Bomba Yüklü Araçla Düzenlenen Saldırıda Ölü Sayısı 4'e Yükseldi10 Kasım 2020 Salı 14:39
  • İran'da 157'si Rejime Karşı İşlenen Suçlardan Hüküm Giyen 2 Bin 301 Mahkumun Cezası Affedildi10 Kasım 2020 Salı 14:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti