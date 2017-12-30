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İran’da hükümet karşıtı eylemler

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İran’da hükümet karşıtı eylemler
Başkent Tahran’da da gözaltına alınanlar oldu.

İran'da Cuma namazı çıkışında gerçekleşen protesto gösterileri, dünyada ses getirdi. Uluslararası büyük medya organları, gösterileri manşetlerinden veriyor.

Ülkenin ikinci büyük kenti Meşhed'de Perşembe günü sokağa çıkan kalabalıklara, Cuma günü namaz sonrasında yenileri eklendi. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, başkent Tahran'da bile küçük bir grubun gösteri düzenlediğini aktarıyor. Ülke genelinde protestolara katılanların sayısı ise uluslararası ajansa göre en az dört bin. Tahran'daki eylemcilerden birkaçının gözaltına alındığı resmen açıklandı.

Muhalifler, 12 şehirde birden gösteri olduğunu söylüyor. Meşhed'in yanı yanı sıra kuzeydeki Tebriz, Raşt, batıda İsfahan, Hamadan ve Irak sınırındaki Kirmanşah protestoların diğer adreslerinden bazıları. Bazı kentlerde akşam saatlerinde de gösteri yapıldı.

Kirmanşah'ta sokağa çıkanlar 'Ölüm veya özgürlük', 'Filistin'i boşver, bizi düşün' gibi sloganlar attı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, bokaklarda yankılanan diğer sloganlar ise 'Mollalar dışarı', 'Diktatöre ölüm' ve 'Ruhani'ye ölüm.'

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