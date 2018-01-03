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İran'da hükümete destek gösterileri

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İran'da hükümete destek gösterileri
İran'da altı gündür süren hükümeti protesto gösterilerinin ardından on binlerce kişinin hükümete destek için sokaklara çıktığı bildiriliyor. Geçim sıkıntısını protestoyla başlayan olaylarda 21 kişi hayatını kaybetmişti.

İran'da geçim sıkıntısını protestoyla başlayıp rejim karşıtı gösterilere dönüşen olayların yedinci gününde on binlerce kişi hükümete destek gösterileri için sokaklara çıktı.

İran devlet televizyonu, ülkenin çeşitli kentlerinde İran bayrakları ve ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney’in resmini taşıyan göstericilerin görüntülerine yer verdi. Ahvaz, Kermanşah, İlam ve Gürgan kentlerinde göstericiler "halkı kışkırtanlara ölüm", "önderden emir bekliyoruz", "damarlarımızdaki kan önderimize feda olsun" sloganları attı.

İngilizce yayın yapan Press TV adlı televizyon kuruluşu rejim yandaşı gösterilerin şehirlerde kan dökülmesine yol açan şiddeti protesto amacını taşıdığını duyurdu.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle patlak veren gösteriler kısa zamanda rejimi protesto eylemlerine dönüşmüş, göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda en az 21 kişi ölmüş, yüzlerce gösterici de tutuklanmıştı. Ayetullah Ali Hamaney Salı günü yaptığı konuşmada protesto gösterilerinden "İran’ın düşmanlarının" sorumlu olduğunu söylemişti.

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