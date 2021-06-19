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İran'da İbrahim Reisi ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu

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İran'da resmi olmayan sonuçlara göre muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi 13'üncü Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8'inci Cumhurbaşkanı oldu.
İran'da İbrahim Reisi ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu

 

İran'da resmi olmayan sonuçlara göre muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi 13'üncü Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8'inci Cumhurbaşkanı oldu.

İran'da dün yapılan seçimlerin resmi sonuçlarının İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi tarafından açıklanması beklenirken resmi olmayan sonuçlara göre Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, seçimleri garantiledi.

Reformist aday eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, muhafazakar adaylar eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi de yaptıkları açıklamalarla Reisi'yi tebrik etti.

Ruhani'den açıklama

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, halkın seçtiği cumhurbaşkanının belli olduğunu belirterek 45 gün sonra görevi kendisine devredeceğini açıkladı.

Reisi 2017'de kaybetmişti

60 yaşındaki İbrahim Reisi, aşırı muhafazakar bir çizgide ve İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'ye yakınlığıyla biliniyor.

Reisi daha önce Hamaney'nin desteğiyle birçok hassas göreve getirilmişti. Bu görevlerin sonuncusu Mart 2019'da üstlendiği Yargı Ergi Başkanlığıydı.

1990-1995 arasında Tahran Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Reisi, 2017'de cumhurbaşkanlığı seçimlerini rakibi Hasan Ruhani karşısında kaybetmişti.

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