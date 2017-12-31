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İran’da iki gösterici öldü

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İran’da iki gösterici öldü
İran’da hükümet karşıtı gösterilerde iki gösterici hayatını kaybetti. İranlı yetkililer öldürülenlerin İran polisi tarafından değil, "yabancı ajanlar" tarafından öldürüldüğünü belirtti.

İran'ın Meşhed kentinde geçen hafta perşembe günü başlayan hükümet karşıtı protestolar farklı kentlere yayıldı. Dorud kentinde dün düzenlenen protesto gösterilerinde iki kişi hayatını kaybetti. İranlı yetkililer iki kişinin öldüğünü doğruladı.

Lorestan vilayeti güvenlik şefi ve vali yardımcısı Habibollah Khojastehpur İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Dorud'daki gösteride ölen iki kişinin İran polisince değil, "yabancı ajanlarca" öldürüldüğünü belirtti. Khojastehpur, "Ne polis, ne de güvenlik görevlileri ateş açtı. Sünni radikaller ve yabancı ajanların ölümlerden sorumlu olduğuna dair ipuçları var" dedi.

Dorud'daki gösterilerde iki kişinin öldüğü haberi sosyal medya üzerinden duyurulmuştu. Sosyal medyada paylaşılan videolarda söz konusu iki kişinin İran polisi tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti.

Fransız Haber Ajansı (AFP) İran makamlarının iki kişinin öldüğü gösterilerin ardından internet bağlantılarını kısmen kestiğini duyurdu. AFP Tahran muhabiri başkent Tahran'da cep telefonlarının internet bağlantısının bulunmadığını belirtti. İran'da gösterilere dair video ve fotoğrafların paylaşıldığı mesajlaşma ağı Telegram'ın 25 milyon kullanıcısı bulunuyor. 

İçişleri Bakanı'ndan açıklama 

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli dün yaptığı açıklamada, protesto gösterilerine karşı güvenlik güçlerinin harekete geçeceğini duyurmuş ve "Düzeni bozanlar ve yasaları ihlal edenler bunun hesabını vermek, bedelini ödemek zorundadır" açıklamasını yapmıştı.

İran'da ekonomideki olumsuz gidişat, fiyatlardaki artış ve işsizliği protesto için Meşhed'de başlayan gösteriler kısa süre içinde hükümet karşıtı protestolara dönüştü. Meşhed'deki gösterilerde 52 kişi gözaltına alındı.

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