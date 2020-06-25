İran’da, Instagram’da ‘bebek satmaya’ çalışan üç kişi tutuklandı

İran’da, Instagram’da ‘bebek satmaya’ kalkıştıkları gerekçesiyle üç kişi tutuklandı.

Başkent Tahran’ın emniyet müdürü Hüseyin Rahimi, biri 20 günlük, diğeri iki aylık iki bebeği satmaya çalışan üç adamı tutukladıklarını belirterek, “500 dolara satın aldıkları bebekleri 2 bin-2 bin 500 dolar arasında fiyata satmaya çalışıyorlar” dedi.

Instagram’da, bebek satıldığına dair reklam yapılan 10-15 sayfa tespit ettiklerini ve harekete geçtiklerini söyleyen Rahimi, iki bebeğin sosyal hizmetlere teslim edildiğini söyledi.

Tutuklanan kişilerden biri, bebekleri yoksul ailelerden satın alıp onlara ‘daha iyi bir gelecek’ sağlayabilecek ailelere verdiğini söyledi.

Bu, İran’da bebek ve çocuk satışından kaynaklanan ilk tutuklama değil. Bu yıl başında dört kadın, yoksul kadınların hastane masraflarını karşılayıp bebekleri doğar doğmaz ellerinden aldıkları ve sattıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Bebeğini veren kadınların çoğunun gerekçelerinin başında yoksulluk, madde bağımlığı veya çocuk yaşta anne olmak geliyor.