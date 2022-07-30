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İran’da İsveç vatandaşı casusluk suçlamasıyla tutukladı

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İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, casusluk faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen bir İsveç vatandaşının güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı belirtildi.
İran’da İsveç vatandaşı casusluk suçlamasıyla tutukladı

İran İstihbarat Bakanlığı, hakkında casusluk suçlaması bulunan bir İsveç vatandaşının tutuklandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İsveç vatandaşı olan bir kişinin casusluk faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilmiş ve tutuklanmıştır. Tutuklanan kişi güvenlik güçlerimizin takibindeydi ve İran’a giriş çıkışları takip ediliyordu” ifadeleri kullanıldı.

Casusluk iddiasıyla tutuklanan İsveç vatandaşının İran’da şüpheli ilişkiler ağı kurduğu belirtilirken, “İsveç vatandaşının İran içerisindeki tüm hareketleri, gittiği şehirler, ülke içerisinde kurduğu ilişkiler ve ziyaretleri güvenlik güçlerimizce takip altındaydı” denildi. Açıklamada ayrıca, tutuklanan İsveç vatandaşının İsrail’e de ziyaretler gerçekleştirdiği ve İran’da güvenlik güçlerinin takibi altında olan diğer ülke vatandaşı casusları ile irtibat kurduğu belirtildi.

‘SERBEST BIRAKILMASINI İSTİYORUZ’

İsveç mahkemesi, İran’daki toplu idam kararlarında rolü olduğu gerekçesiyle yargılanan İranlı eski Savcı Vekili Hamid Nuri’ye “savaş suçu” ve “kasten cinayet” suçlarından müebbet hapis cezası vermişti. Tahran yönetimi ise İsveç mahkemesinin aldığı kararı “siyasi” olarak tanımlamıştı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile 4 Mayıs’ta gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Nuri’nin serbest bırakılmasını isteyerek, “İran, Hamid Nuri’nin tutuklanması ve yargılanmasını hukuk dışı olarak görüyor. Kendisinin bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz” demişti.

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