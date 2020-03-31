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İran'da Karantina kurallarına İhlal Edenlere Ceza

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İran'da Karantina kurallarına İhlal Edenlere Ceza
İran'da Karantina kurallarına İhlal Edenlere Ceza

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelindeki kısıtlamaların 8 Nisan'a uzatıldığını açıklarken, kuralları ihlal eden hastaların cezaya tabi tutulacağını bildirdi.

Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Salgının kontrol altına alınabilmesi için halkın sağlık yetkililerin tavsiyelerine ve hastaların karantina kurallarına uyması gerektiğini vurgulayan Ruhani, "Bir kişi bu hastalığa yakalanmışsa kendisini karantinaya alması zorunludur. Durumu vahimse hastanede, durumu iyi ise evinde kendisini karantinaya almalı ve evden dışarı çıkmamalıdır. " dedi.

KARANTİNA KURALLARINI İHLAL EDENLER CEZAYA TABİ TUTULACAK

Ruhani, "Testinin sonucu pozitif olan bir kişinin dışarı çıkarak ülkenin kurallarını ihlal ettiği ve başkalarına zarar verdiği tespit edilirse yasalar kapsamında cezaya tabi tutulacaktır." diye konuştu.

Sağlık sigortası olmayan kişilerin de hastanelere başvurmaktan çekinmemesi gerektiğini belirten Ruhani, "Korona hastalarından sigortası olmayanlar hastanede sigorta kapsamına alınacaktır." ifadelerini kullandı.

Ülke genelindeki kısıtlamaların da uzatıldığını açıklayan Ruhani, "Kısıtlamaların 15 Ferverdin'e (3 Nisan) kadar sürdürülmesini kararlaştırmıştık. Bugün bu kısıtlamaların 20 Ferverdin'e (8 Nisan) uzatılmasını kararlaştırdık." dedi.

Kovid-19 hastalığı nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülkelerden İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

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