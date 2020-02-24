  • BIST 114.728
  • Altın 330,193
  • Dolar 6,1341
  • Euro 6,6596
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAGürkut, koronavirüsten korunma önlemlerini yineledi

İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı artıyor

» »
İran Sağlık Bakanlığı virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12’ye çıktığını açıkladı. Ancak sadece Kum kentinde 50 kişinin öldüğü iddia ediliyor.
İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı artıyor

İran’da yeni tip koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. İran devlet televizyonunda yer alan habere göre virüse yakalanan insanların sayısı ise 61'e çıktı. Sağlık Bakanlığı 900 kişinin ise durumunun şüpheli olduğunu ve testlere tabi tutulduğunu açıkladı.

İran Meclisi'ndeki Kum Milletvekili Ahmed Emirabadi Farahani ise sadece Kum kentinde virüsten ölenlerin sayısının 50 olduğunu öne sürdü. Ancak bu iddia İran Sağlık Bakanlığı tarafından yalanlandı. İran'ın yarı resmi haber ajansı ILNA'nın haberine göre, Farahani Kum'da 250'den fazla kişinin karantina altına alındığını belirtti.

Afganistan'da da Pazartesi günü ilk kez hastalığa rastlandı. Afganistan Sağlık Bakanı Firuzuddin Firuz vakanın ülkenin İran sınırındaki Herat vilayetinde görüldüğünü açıkladı. Firuz vatandaşlardan Herat'a ya da Herat'tan başka vilayetlere seyahat etmemelerini istedi. Afganistan İran ile sınır kapısını da kapattı.

52489692_401.jpg

İran'daki koronavirüs vakaları sonrası Türkiye sınırını kapatma kararı aldı

Bahreyn ve Kuveyt'te de Pazartesi günü ilk koronavirüs vakalarına rastlandı. Kuveyt Sağlık Bakanlığı Meşhed kentinden Kuveyt'e geri dönen üç kişide virüsün tespit edildiğini açıkladı. Bahreyn'de virüs taşıyan kişinin de İran'dan ülkeye geri dönüş yapmış olduğu belirtildi. Irak'ta da ilk yeni tip koronavirüs vakası Necef kentindeki İranlı bir öğrencide görüldü.

Türkiye Pazar günü yeni tip koronavirüsün yayılması üzerine İran ile sınır kapılarını kapatmıştı.

İran’da yeni tip koronavirüs ilk kez Kum kentinde görülmüştü. Kentte Çinli bir firma tarafından inşa edilen güneş enerjisi santralinde çalışan işçilerin virüsü ülkelerinden getirdiği tahmin ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM: Suriye'de çaresiz siviller ısınmak için giysilerini yakıyor22 Şubat 2020 Cumartesi 12:45
  • Macron Ve Merkel, Rusya Ve Esed Rejiminden İdlib'de Ateşkes İstedi22 Şubat 2020 Cumartesi 11:06
  • Suudi Arabistan'dan "Kaşıkçı Cinayetinin Kilit İsmi Kahtani'yi Aklama" Çabası22 Şubat 2020 Cumartesi 10:47
  • Suudi Arabistan, İran'a Gidiş-Dönüşleri Yasakladı22 Şubat 2020 Cumartesi 10:42
  • Guterres’den İdlib çağrısı22 Şubat 2020 Cumartesi 10:35
  • Guterres’den İdlib çağrısı22 Şubat 2020 Cumartesi 09:45
  • Rusya'dan açıklama: Türkiye'den İdlib'e kilometrelerce uzunlukta askeri yığınak konvoyu gönderildi21 Şubat 2020 Cuma 13:59
  • AB Konseyi'nden İdlib deklarasyonu21 Şubat 2020 Cuma 12:22
  • Irak, Koronavirüs Nedeniyle Sınır Kapılarını İran Vatandaşlarına Kapattı21 Şubat 2020 Cuma 10:47
  • Merkel ve Macron’dan Putin’e İdlib çağrısı21 Şubat 2020 Cuma 10:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti