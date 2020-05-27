  • BIST 105.018
  • Altın 370,239
  • Dolar 6,7730
  • Euro 7,4302
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 7 bin 564'e yükseldi

» »
İran’da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 56 kişi daha hayatını kaybetti; vaka sayısı ise 141 bin 591'e ulaştı.
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 7 bin 564'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 56 artarak 7 bin 564'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Kovid-19'dan ülke genelinde 56 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 80 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 7 bin 564'e yükseldiğini kaydeden Cihanpur, vaka sayısının ise 141 bin 591 olduğunu belirtti.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 551'inin durumunun kritik olduğunu söyleyen Cihanpur, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 111 bin 176'ya ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur ayırca ülke genelinde şimdiye kadar 856 bin 546 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını sözlerine ekledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DEAŞ'ın İki Kritik İsmi Deyrizor'da Öldürüldü23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:16
  • Cemal Kaşıkçı’nın ailesi katilleri affettiklerini duyurdu22 Mayıs 2020 Cuma 09:21
  • Netanyahu’dan Filistin Yönetimi’ne Trump’ın planı çerçevesinde müzakere çağrısı22 Mayıs 2020 Cuma 09:14
  • Irak yakalanan yeni DEAŞ lider adayıyla ilgili bilgileri paylaştı21 Mayıs 2020 Perşembe 08:27
  • Filistin lideri: İsrail ve ABD'yle tüm anlaşmaları sona erdiriyoruz20 Mayıs 2020 Çarşamba 17:02
  • Suudi Arabistan'da 'disiplin' amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı20 Mayıs 2020 Çarşamba 08:40
  • İran'da Yolsuzluktan Suçlanan Evli Çift İdam Cezasına Çarptırıldı19 Mayıs 2020 Salı 14:20
  • Bağdat’ta ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı19 Mayıs 2020 Salı 09:56
  • IKBY'de Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak19 Mayıs 2020 Salı 09:03
  • Yemen açıklarında İngiliz gemisine korsanlar saldırdı18 Mayıs 2020 Pazartesi 08:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti