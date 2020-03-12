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İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 429'a yükseldi
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GENEL SAĞLIK
12.03.2020 13:51
İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 429'a yükseldi
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 75 kişi daha hayatını kaybetti; can kaybı 429'a, vaka sayısı 10 bin 75'e yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
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