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İran'da koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerden çıkışlar yasaklandı

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İran'da koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerden çıkışlar yasaklandı
İran'da koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerden çıkışlar yasaklandı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehirlerden çıkışların ve seyahatlerin yasaklandığını açıkladı. 

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında devlet televizyonuna açıklama yaptı. 

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin duyurduğu yeni kısıtlamaların tüm kurumlara tebliğ edildiğini belirten Rebii, "Cumhurbaşkanı, yeni seyahatlerin ve şehirlerden çıkışların yasaklanması talimatını verdi" dedi.

Rebii, "Bu katı bir karar ve bazı vatandaşlar bu karara razı olmayacak ancak halkın can güvenliği için bu kararlar alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kentlerden çıkabilme iznine sahip kişilerin niteliklerinin de yayımlanacak yönetmelikte duyurulacağını aktaran Rebii, "Bu kurallara yönelik ihlaller, adli merciler ve emniyet güçleri tarafından takip edilecektir" diye konuştu.

Rebii, Nevruz Bayramı tatiline çıkan vatandaşların dönüş yolculuklarının Kovid-19 vakalarında ikinci bir dalgaya yol açabileceğine işaret ederek, kalabalığa engel olmak için bugünden itibaren dönüşlerin planlanması gerektiğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, Koronoyla Ulusal Mücadele Kurulu'nda kısıtlamaların artırılması yönünde karar alındığını açıklamış ve hazırlanan planın öğleden sonra yürürlüğe gireceğini belirtmişti. 

Ruhani, "Halk yarından itibaren daha fazla kısıtlamalara karşı hazırlıklı olmalıdır" demişti.

İran'ın koronavirüsle mücadelesi

İtalyaİspanya ve hastalığın ortaya çıktığı Çin'in ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Ülkede virüse yakalananların sayısı 24 bini aşarken can kaybı 2 bine yaklaştı. Kovid-19 teşhisi konulanlardan yaklaşık 9 bin kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de Nevruz Bayramı tatilinin sonrasına ertelenmişti. Market, manav ve eczaneler gibi halkın temel ihtiyaçlarının karşılandığı dükkanlar dışındaki alışveriş noktaları da 3 Nisan'a kadar kapatılmıştı.

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