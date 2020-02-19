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İran'da koronavirüs tespit edilen 2 kişi hayatını kaybetti

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İran'da koronavirüs tespit edilen 2 kişi hayatını kaybetti
İran'da koronavirüs tespit edilen 2 kişi hayatını kaybetti

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Cihanpur, "Geçtiğimiz iki günde, Kum kentinde 2 kişide koronavirüs tespit edildi." demişti.

Bulaşıcı hastalıklarla ilgili sağlık ekiplerinin söz konusu kentte çalışmalarına başladıklarını dile getiren Cihanpu Kum'da yaşayan vatandaşları, insanlarla tokalaşma gibi yakın temastan kaçınmaları ve hijyene dikkat etmeleri konusunda uyarmıştı.

İran merkezli Mehr Haber Ajansı'na göre ülkede yeni tip koronavirüs saptanan iki kişi, hastanede hayatını kaybetti.

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