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İran'da koronavirüsten bir ölüm daha: Toplam ölü sayısı 6 oldu, 10 yeni vaka daha tespit edildi

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İran'da koronavirüsten bir ölüm daha: Toplam ölü sayısı 6 oldu, 10 yeni vaka daha tespit edildi
İran'da koronavirüsten bir ölüm daha: Toplam ölü sayısı 6 oldu, 10 yeni vaka daha tespit edildi

İran'da koronavirüsten bir ölüm daha daha yaşandı.

Bu ölümle birlikte toplam ölü sayısı 6 oldu, 10 yeni vaka daha tespit edildi.

İran Sağlık Bakanı, ülkede on tane daha yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini duyurdu. 

Bakan, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada bu vakaların tespit edildiği kişilerden birinin virüsle bağlantılı sebeplerden hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yeni vakalarla beraber İran'da 28 kişinin Koronavirüs taşıdığı ve 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkede 186 şüpheli vaka bulunuyor.

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