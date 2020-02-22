İran'da koronavirüsten bir ölüm daha: Toplam ölü sayısı 6 oldu, 10 yeni vaka daha tespit edildi

İran'da koronavirüsten bir ölüm daha daha yaşandı.
Bu ölümle birlikte toplam ölü sayısı 6 oldu, 10 yeni vaka daha tespit edildi.
İran Sağlık Bakanı, ülkede on tane daha yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini duyurdu.
Bakan, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada bu vakaların tespit edildiği kişilerden birinin virüsle bağlantılı sebeplerden hayatını kaybettiğini duyurdu.
Yeni vakalarla beraber İran'da 28 kişinin Koronavirüs taşıdığı ve 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkede 186 şüpheli vaka bulunuyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.