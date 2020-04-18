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İran'da Kovid-19 Kaynaklı Ölümler 5 Bini Aştı

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İran'da Kovid-19 Kaynaklı Ölümler 5 Bini Aştı
İran'da Kovid-19 Kaynaklı Ölümler 5 Bini Aştı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 73 artarak 5 bin 31'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 73 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1374 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 31'e çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 80 bin 868'e ulaştığını bildirdi.

Cihanpur, hastanelerde tedavi gören 3 bin 513 hastanın durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, iyileşen hastaların sayısının bir gün içinde 1923 arttığını ve şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam kişi sayısının 55 bin 987 olduğunu ifade etti.

Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan Kovid-19 test sayısının ise 330 bin 137 olduğunu sözlerine ekledi.

İran Sağlık Bakanlığının vaka ve can kayıplarına ilişkin açıkladığı verilere göre, ülkede Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı üst üste 7 gün düşüş gösterdi.

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