İran'da maden faciası: 35 ölü

İran'ın kuzey eyaletlerinden Gülistan'a bağlı Azerşehr kentindeki Zemestan Yurt kömür madeninde meydana gelen patlamada göçük altında kalan 35 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran İşçi Haber Ajansına (ILNA) göre, basın mensuplarına konuşan İran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ali Rebii, "Maalesef göçük altında kalan tüm madenciler hayatlarını kaybettiler." dedi.

Arama çalışmalarının devam ettiği madende şu ana kadar 21 madencinin cesedine ulaşıldığı duyuruldu.

Kızılayı Arama Kurtarma Birimi Başkanı Şahin Fethi, öğle vakitlerinde meydana gelen göçük altında kalan 40'dan fazla işçiden 6'sının yaralı olarak kurtarıldığını bildirmişti.