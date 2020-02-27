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İran'da Meclis Komisyonu Başkanı koronavirüse yakalandı

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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, Yeni Koronavirüs'e yakalandığını açıkladı.
İran'da Meclis Komisyonu Başkanı koronavirüse yakalandı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı ve Kum Milletvekili Mücteba Zünnur Yeni Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve karantina altında olduğunu duyurdu.

Sputnik'in aktardığına göre Zünnur, "virüsün yayılmakta olduğunu, ancak endişe edilmemesi gerektiğini ve koronavirüsü yeneceklerini" kaydetti. 

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi'nin de Yeni Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, ülke genelinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye, vaka sayısı 141'e çıktı.

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