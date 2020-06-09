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İran'da öneri:28 yaşına gelip de evlenmeyen bekarlık vergisi ödesin

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İranlı din adamı Muhammed İdrisi meclise öneri sundu: 28 yaşına gelip de evlenmeyen bekarlık vergisi ödesin
İran'da öneri:28 yaşına gelip de evlenmeyen bekarlık vergisi ödesin

İran'da muhafazakar din adamı Muhammed İdrisi, İran Meclisi'ne evliliğin zorunlu olması ve evlenmeyi reddedenlerin vergi vermesini isteyen yasalar çıkarmasını önerdi.

Radio Farda'nın haberine göre,"Meclis ve Yönetime Evliliği Teşvik İçin Yeni Yasa Önerileri" başlıklı belgede İdrisi, 28 yaşına gelip de hala evlenmemiş kişilerin gelirlerinin 4'te birinin toplanıp evlenmek isteyen ancak yoksulluk nedeniyle bunu yapamayan kişilere verilmesini istedi.

Çok sayıda maddenin yer aldığı belgede öne çıkan öneriler arasında, 17 ile 28 yaş arasındaki hasta kişilerin tedavilerinin ücretsiz olması ancak bu hastalık ölümcülse evlenmelerinin önlenmesi de var.

Öneriye göre hasta kişi iyileşir ve hala evlenmeyi redderse bir çiftin evlilik masraflarını karşılamalı. Evlenmemiş bireylerin yüksek idari görevlerde ve üniversitelerde çalışmasının önlenmesini de öneren İdrisi, evli kişilerin istihdam ayrıcalığı gibi birçok haktan yararlandırılmasını da teklif etti.

Sosyal medyada alay konusu oldu

Çok sayıda İranlı sosyal medya kullancısı İdrisi'nin yasa tekliflerini alaya aldı.

28 yaş sınırı hakkında şaka yapan bir Twitter kullancısı "Bir yıl bir ay gerideyim" derken, bir kadın kullanıcı 18 yaşında evlendiği için kendisine bir otomobil ya da ev verilmesi gerektiğini söyledi. Bir başka sosyal medya kullancısıysa meclise sunulacak bir sonraki öneride 30 yaşından önce çocuk yapmanın zorunlu tutulmasının yer almasından endişe ettiğini belirtti.

Öneriyi yapan din adamı İdrisi'nin yetkileri düşük olsa da şeriatle yönetilen ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve diğer yetkililer İranlıların mutlaka evlenip çocuk yapmasını teşvik ediyor. 

7 haziran'da İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli ülkedeki doğurganlık hızını yükseltmek için alınan önlemlerin yetersiz olduğunu söylemişti.

Birçok İranlı yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle bir aile kurmaktan çekiniyor. Ülkede bekarlığı tercih eden çok sayıda insan bulunurken birçok İranlı da çiftlerin evlenmeden birarada yaşadığı 'beyaz evlilikleri' tercih ediyor.

İran'da özellikle kırsal kesimde çocuk evlilikleri de yaygın. İran'da çocuk evliliklerinin sonlandırılmasını isteyen bir yasa tasarısını geçen yıl Meclis kabul etmemişti.

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