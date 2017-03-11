İran'da patlama: 7 ölü, 3 yaralı

İran'ın kuzeybatısındaki Erdebil kentinde bir evde yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İran'ın resmi ajansı İRNA'ya konuşan Erdebil Tıp ve Sağlık Hizmetleri Üniversitesi Rektörü Kudret İhvan Ekberi, kentte bir evde yanıcı madde patlaması sonucu 7 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ekberi, yaralıların durumunun ağır olduğunu ifade etti.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı ise yaralı sayısını 8 olarak bildirdiği haberinde, kayıp olduğu belirtilen 2 kişinin patlama sonucu yıkılan evin molozları altında kalabileceği ihtimaliyle itfaiye ve cankurtaran ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Patlama nedeniyle yaşamını yitiren kişilerin sayısının artmasından endişe ediliyor.

PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İlk belirlemelere göre, patlamanın "Çarşamba Suri" kutlamaları için havai fişek yapılırken meydana geldiği belirtiliyor.

İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi "Çarşamba Suri" olarak kutlanıyor. Bu gecede bazı gençler maytap, ses bombası, kız kaçıran ve havai fişeklerle sokaklarda gösteriler yapıyor. Hicri Şemsi takvime göre yeni yıl 21 Mart'ta başlıyor. Bu kutlamalar, her yıl İran'da onlarca kişinin ölümüne, yüzlercesinin yaralanmasına neden oluyor.

Ekipler, patlamanın nedeninin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.