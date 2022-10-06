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İran’da protestolar liselere sıçradı, genç kızlar başörtülerini çıkarıyor

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İran'da Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan gösteriler, okulların açılmasıyla yeniden alevlendi. Liselere de sıçrayan protestolarda birçok kadın ve genç kızın başörtülerini çıkararak rejim karşıtı sloganlar atması dikkat çekiyor.
İran’da protestolar liselere sıçradı, genç kızlar başörtülerini çıkarıyor

İran’da, başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini’nin ölümünün ardından başlayan gösteriler 19 günü geride bırakırken, ülkedeki protestolara katılan lise öğrencilerinin sayısının hızla artması dikkati çekiyor.

Ülke genelindeki üniversitelerde ve birçok şehirde düzenlenen eylemler, son günlerde liselerde de görülmeye başlandı. Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinde slogan atıp yürüyüş yapan liseli kız öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Dersleri boykot ettiği belirtilen öğrenciler “Mollalar yok olmalı” sloganlarıyla ülke yönetimine tepki gösterdi.

Şiraz kentindeki lise öğrencilerinin ana yolu trafiğe kapatarak “Diktatöre ölüm” sloganları eşliğinde başörtülerini çıkarması da büyük ses getirdi. Birçok kız öğrenci, başörtülerini çıkarıp saçlarının görüntülerini ve saçlarını kestikleri videoları sosyal medyada paylaştı.

Bir videoda da, Besic güçleri sözcüsü olduğu belirtilen bir kişinin konuşması sırasında kız öğrencilerin başörtülerini çıkarıp “Besic defol” sloganları attığı görüldü. Tahran’da çekildiği ileri sürülen bir görüntüde ise lise öğrencileri, İran Devrim Lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni ve İran lideri Ali Hamaney’in fotoğrafını yırttı.

ÜNİVERSİTELERE ÇEVİK POLİS GÖNDERİLDİ

Ülke genelinde öğrencilerin düzenlediği birçok gösterideyse polis ve sivil giyimli kişiler protestolara sert müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı. İranlı yetkililer, göstericilerin çoğunun yaşlarının 15 ile 24 arasında olduğunu belirtiyor.

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Mahsa Amini

Gösterileri önlemek için birçok kentte protestoların merkezi haline gelen üniversitelerin ve okulların çevresine çevik polis konuşlandırıldı. İnsan hakları gruplarına göre gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 150'yi aştı, binlerce kişi gözaltına alındı.

Tahran’da 13 Eylül’de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Birçok kente yayılan gösteriler, 1 Ekim’de üniversitelerin açılmasıyla yeniden alevlendi.

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