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İran’da protestolar sürüyor: Devlet televizyonunu ele geçirip bu görüntüleri yayınladılar

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Dün akşam saatlerinde İran devlet televizyonuna siber saldırı düzenlendi. Protestoların sürdüğü ülkede Dini Lider Ali Hamaney'in konuşması kesilerek Mahsa Amini ve protestolarda yaşamını yitiren diğer kadınların görüntüleri yayımlandı.
İran’da protestolar sürüyor: Devlet televizyonunu ele geçirip bu görüntüleri yayınladılar

İran’da Mahsa Amini’nin ölümünün ardından başlayan gösteriler, okulların açılmasıyla yeniden alevlendi. Başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin dört bir yanına yayılan protestolarda polis şiddet kullanmayı sürdürürken, dün de en az iki göstericinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Sokakların deyim yerindeyse yangın yerine döndüğü İran’da dün akşam haberleri sırasında devlet televizyonuna siber saldırı düzenlendi. Devlet televizyonunda sunulan haber bülteni sırasında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in konuşması bir anda kesilirken, ekranda aniden gözaltına alındıktan sonra ölen Mahsa Amini ile birlikte protestolar sırasında hayatını kaybeden kadınların görüntüleri belirdi.

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‘BİZE KATILIN VE AYAĞA KALKIN’

Daha sonra da devlet televizyonunda İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in alevlerle çevrili bir görüntüsü yayınlandı. Alevler içindeki Hamaney’in fotoğrafı ‘Bize katılın ve ayağa kalkın!’ sözleriyle paylaşılırken, Hamaney hedef alınarak, ‘Gençliğimizin kanı senin pençelerinden damlıyor’ ifadeleri kullanıldı.

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İran lideri Hamaney’i hedef alınmış şekilde gösteren ve “bize katılın ve ayağa kalkın” yazılı kısa süreli görüntüde, “kadın, hayat ve özgürlük” sloganları duyuldu.

SİBER SALDIRIYI ÜSTLENDİLER

Müdahaleyi, daha önce de İran yönetimine karşı siber eylemler düzenleyen “Adalet-i Ali” adlı hacker grubu Twitter hesabından üstlendi.

İran devlet televizyonu daha önce de benzer bir siber saldırıya uğramıştı. Ocak ayında televizyonun yayını sırasında ekranda birkaç saniyeliğine ülkede terör örgütü kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü liderlerine övgü içerikli görüntü yayınlanmıştı.

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