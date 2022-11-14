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İran’da protestolarda ilk idam cezası verildi

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İran’da Jina Emini’nin ölümü sonrası başlayan gösterilerde ilk idam cezası kamu güvenliğini bozmak ve devlete savaş açmak suçlamaları ile tutuklanan 6 kişiden birine verildi.
İran’da protestolarda ilk idam cezası verildi

Rojhılat  ve İran’da Jina Emini’nin ölümü sonrası başlayan gösteriler nedeniyle ilk idam cezası verildiği aktarıldı.

İran Yargı Erki Kurumu, protestolara katılan göstericilerden birine başkent Tahran’da idam cezası verildiğini duyurdu.

Tahran Devrim Mahkemesi tarafından İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei’nin talimatıyla 6 gösterici hakkında adil ve hızlı karar verildiğini belirtilerek, kamu güvenliğini bozmak ve devlete savaş açmak suçlamaları ile tutuklanan 6 kişiden 1’ine idam cezası, diğer 5 göstericiye ise 5 ila 10 yıl arası hapis cezası verildiği belirtildi.

İdam cezası alan göstericinin devlet binasını ateşe vermek ve kundaklamak suçlamasıyla tutuklandığı aktarılarak, “Kamu güvenliğini ve huzurunu bozmak, yeryüzünde fesat çıkartmak ve devlete savaş açmak ve ulusal güvenliğe karşı suç işlemek suçlarından şahsa idam cezası verildi” ifadeleri kullanıldı.

Devrim Mahkemesi tarafından verilen cezaların temyize götürülebileceği açıklandı.

İdam cezası verilen kişinin kimlik bilgileri açıklanmadı.

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