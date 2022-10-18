İran’da rejim yanlısı marşı okumayı reddedince dövülen kız öğrenci, hastanede hayatını kaybetti

İran’da Mehsa Emini, başörtüsünü ‘kıyafet kurallarına göre takmadığı’ gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alınmış, gözaltındayken de hayatını kaybetmişti. Emini’nin ölümünden sonra da İran’da protestolar başlamış, gösteriler ülkenin dört bir yanına yayılmıştı. Protestolar devam ediyor.

The Guardian’ın İran Öğretmenler Dernekleri Koordinasyon Konseyi’nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, güvenlik güçleri, 13 Ekim’de Erdebil’deki Şahed kız lisesine baskın düzenledi. Güvenlik güçleri, bir grup kız çocuğunun İran’ın dini lideri Ayetullah’ı öven bir marş söylemesini talep etti. Öğrenciler, marşı okumayı reddetti. Polisler bunun üzerine öğrencileri dövdü, bazılarını gözaltına aldı. Polisin dövdüğü öğrencilerden biri olan 16 yaşındaki Esra Penahi kaldırıldığı hastanede, aldığı yaralardan dolayı cuma hayatını kaybetti.

İranlı yetkililer, bu ölümden güvenlik güçlerinin sorumlu olduğu iddiasını reddetti. Penahi’nin amcası olduğu iddia edilen bir adam da devlet televizyon kanallarında öğrencinin ‘doğuştan gelen bir kalp rahatsızlığından’ öldüğünü söyledi. İran’da ‘kıyafet kuralına uymayan’ ve işkence gördüğünü söyleyen kadınlar da devlet televizyonuna çıkartılıp zorla ‘itirafta’ bulundurulmuştu.

Protestolara son dönemde liseli öğrenciler de katılmış, bölgeden gelen görüntülerde kız öğrencilerin başörtüsü çıkartarak devlet yetkililerini protesto ettiği görülmüştü. İranlı yetkililer buna yanıt olarak okullara baskın düzenledi, öğrencilere karşı kaba kuvvet kullandı.