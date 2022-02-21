İran’da savaş uçağı düştü

İran’ın Tebriz bölgesinde bir savaş uçağı düştü. İran’ın yarı resmi Mehr haber ajansının bildirdiği haberde düşen savaş uçağının İran’a ait olup olmadığı belirtilmedi, başka bir detay yer almadı.

Yetkililer uçak kazasında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. İranlı yetkililer, uçağın o sırada kapalı olan bir okulun yanına düştüğü belirtilirken, uçaktaki iki pilotun yanı sıra yoldan geçen bir sivilin de öldüğü belirtildi.