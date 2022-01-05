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İran'da Sel Felaketinde Ölenlerin Sayısı 9'a Yükseldi

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İran'da Sel Felaketinde Ölenlerin Sayısı 9'a Yükseldi
İran'da Sel Felaketinde Ölenlerin Sayısı 9'a Yükseldi

İran'ın güneyinde meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran Ulusal Kriz Yönetimi Başkanı İsmail Neccar, son günlerde ülkenin güneyinde meydana gelen sel felaketiyle ilgili bilgi verdi.

Neccar, "Son günlerde meydana gelen sel ve yağışlarda 5'i Fars eyaleti, 2'si Kirman, 2'si de Sistan-Beluçistan eyaletinde olmak üzere 9 vatandaşımız hayatını kaybetti." dedi.

Simnan eyaleti hariç şiddetli yağışların ülke genelinde 101 şehir ve 309 bölgeyi olumsuz etkilediğine değinen Neccar, Batı Azerbaycan, Erdebil, İsfahan, Buşehr, Kazvin, Fars, Kirman, Kohgiluye-Buyer Ahmed , Çahaharmahal-Bahtiyar, Zencan, Sistan-Beluçistan, Huzistan, Güney Horasan, Loristan, Mazanderan, Hürmüzgan ve Yezd dahil olmak üzere 17 ilde vatandaşlara yardım malzemelerini ulaştırma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Fars eyaletindeki Darab ilçesi İtfaiye Müdürü Mücahid Debistani, 3 Ocak'taki açıklamasında İran'ın güneyinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketi ve yıldırım düşmesinden 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

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