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İran'da şiddetli yağışlarla oluşan sellerde can kaybı 90’a yükseldi

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İran'da şiddetli yağışlarla oluşan sellerde can kaybı 90’a yükseldi. İran resmi kaynaklarına göre, ülkede 24 eyalet sel ve yağmurdan etkilendi; selde en fazla can kaybı Tahran eyaletinde yaşandı.
İran'da şiddetli yağışlarla oluşan sellerde can kaybı 90’a yükseldi

İran'da Tahran eyaleti başta olmak üzere ülkenin büyük kısmını etkisi altına alan şiddetli yağış sonrası oluşan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı, 14 cesedin daha bulunmasıyla 90’a çıktı. İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran’ın resmi ajansı IRNA’ya yaptığı açıklamada, yaşanan son sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 90’a yükseldiğini, 8 kişinin ise kayıp olduğunu belirtti.

İran resmi kaynaklarına göre, ülkede 24 eyalet sel ve yağmurdan etkilendi; selde en fazla can kaybı Tahran eyaletinde yaşandı. Tahran'ı Kirman, Yezd, Mazenderan, Merkezi, Sistan-Beluçistan ve Loristan eyaletleri izledi.

Selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra selzedelere yardım çalışmaları devam ediyor. İran Kriz Yönetimi Teşkilatı Başkanı Muhammed Hüseyin Nami 1 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, sel nedeniyle 20 bin konutun hasar gördüğünü, bunlardan 13 bininin onarılabileceğini, 7 bin binanın ise yeniden imar edilmesi gerektiğini kaydetmişti. Nami açıklamasında, sel felaketinde 76 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin ise kayıp olduğunu belirtmişti.

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