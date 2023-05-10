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İran’da tepkilere rağmen idamlar sürüyor: 7 kişiyi astılar

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İran'da 7 kişi, tecavüz ve uyuşturucuyla ilgili suçlardan idam edildi.
İran’da tepkilere rağmen idamlar sürüyor: 7 kişiyi astılar

İran’da tecavüz ve uyuşturucuyla ilgili suçlardan hüküm giyen 7 kişi idam edildi.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütünün verdiği bilgiye göre, tecavüz suçundan idam cezasına çarptırılan 4 mahkumun cezaları Kerec kentindeki Recai Şehr Cezaevi’nde infaz edildi. Uyuşturucuyla ilgili suçlardan yargılanarak idama mahkum edilen 3 kişinin cezasının infazı da Kerec Gezel Hisar Cezaevi’nde gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, dün yaptığı açıklamada, İran’da sene başından bu yana en az 209 kişinin idam edildiğini ve bu rakamın “endişe verici” olduğunu söylemişti. Türk, İranlı yetkililere, ölüm cezasını kaldırma veya tüm infaz kararlarını durdurma çağrısında bulunmuştu. 

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