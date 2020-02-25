İran'da Tıp Fakültesi Dekanında da koronavirüs görüldü

İran Sağlık Bakan yardımcısı İreç Herirçi, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıklamasından sonra, Kum Tıp fakültesi Dekanı Muhammed Rıza Kadir de sosyal medyadan koronavirüs salgınına yakalandığını duyurdu.
İran'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Cevad Amuli'nin damadı olan Kadir, birlik ve beraberlikle koronavirüsün üstünden geleceklerini söyledi.
11 Eyalette sokağa çıkmayın çağrısı
İran Sağlık Bakanı Nemeki karantina uygulamak zorunda kalmamak için koronavirüs tespit edilen 11 eyalette halka sokağa çıkmamaları çağrısında bulundu
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