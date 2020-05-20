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İran'da üç gündür yeni vaka sayısı 2000'in üzerinde seyrediyor, Cumhurbaşkanı Ruhani, salgının 'kontrol altına alınmak üzere olduğunu' söyledi

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İran'da üç gündür yeni vaka sayısı 2000'in üzerinde seyrediyor, Cumhurbaşkanı Ruhani, salgının 'kontrol altına alınmak üzere olduğunu' söyledi
İran'da üç gündür yeni vaka sayısı 2000'in üzerinde seyrediyor, Cumhurbaşkanı Ruhani, salgının 'kontrol altına alınmak üzere olduğunu' söyledi

İran'da üç gündür üst üste 2000'den fazla vaka artışı açıklanmasına rağmen, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinde koronavirüs salgınının "kontrol altına alınmak üzere olduğunu" söyledi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada 2346 yeni vaka ve 64 can kaybı bildirildi.

İran'da toplam vaka sayısı 127 bine yaklaşırken, ölenlerin sayısı da 7.183'e ulaştı.

Mayıs ayı başından beri yeni vaka sayısında artış kaydedildi. Sağlık Bakanlığı bunu test sayısının artırılmasına bağlıyor.

Cumhurbaşkanı Ruhani ise Çarşamba günkü kabine toplantısında "son üç aydır her adımda ilerleme kaydedildiğini" söyledi.

Ruhani, bazı bölgelerdeki "olumsuz duruma" rağmen "salgının kontrol altına alınmak üzere olduğunu" kaydetti.

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