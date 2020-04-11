İran'da vaka sayısı 70 bini aştı

İran'da son 24 saat içinde 1837 yeni vakanın tespit edilmesiyle, ülkedeki teyitli vaka sayısı 70 bini geçti.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, vaka sayısının 70.029 olduğunu belirtti. Ülkede ayrıca 125 kişinin daha virüsten öldüğü ve toplam sayının 4357'ye yükseldiği açıklandı.
Cihanpur, 3.987 hastanın durumunu da ağır olduğunu belirtti.
Ülkede salgının başlangıcından bu yana 251,703 kişi Covid-19 şüphesiyle test edildi.
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