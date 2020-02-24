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İran'da Yeni Tip Koronavirüs Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 12'ye Yükseldi

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İran'da Yeni Tip Koronavirüs Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 12'ye Yükseldi
İran'da Yeni Tip Koronavirüs Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 12'ye Yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu.

İran devlet televizyonunda yayınlanan habere göre, Sağlık Bakanı Said Nemeki, Kovid-19 vakalarına ilişkin Meclis'e bir rapor sundu. 

Nemeki'nin sunduğu raporda, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 47'ye çıktığı belirtildi. 

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