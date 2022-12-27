  • BIST 5.472,69
  • Altın 1086.24
  • Dolar 18.6981
  • Euro 19.8939
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

İran’daki İngilizlere “Ülkeyi Terk Edin” Çağrısı

» »
İran’daki İngilizlere “Ülkeyi Terk Edin” Çağrısı
İran’daki İngilizlere “Ülkeyi Terk Edin” Çağrısı

İran’da, aralarında çifte vatandaşlığa sahip olanların da bulunduğu “İngiltere bağlantılı” 7 şüpheli tutuklandı.


İngiliz milletvekili Alicia Kearns, İran’ın rejim karşıtı protestoların şiddetlendiği süreçte yabancı güçleri suçlamak için insanları “mutlulukla” gözaltına aldığını belirtti.


Kearns, tüm Batılıları, olabildiğince güvenli şekilde bu ülkeyi terk etmeye çağırdı.


Söz konusu 7 kişinin, “Zagros” kod adlı bir grubun üyeleri olduğu ve Kirman vilayetinde tutuklandığı duyuruldu.


İran’daki gösteriler


Tahran’da 13 Eylül’de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.


İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 29 Kasım’daki konuşmasında, ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden protestolarda güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 300’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti. İran Güvenlik Konseyi ise 3 Aralık’ta, toplam ölü sayısının 200’ü aştığını açıklamıştı.


Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR) ise 17 Aralık’ta yayımladığı raporda, Emini’nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 469 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran’da gösterilerle ilgili halka açık idam12 Aralık 2022 Pazartesi 17:30
  • Ürdün’den Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu11 Aralık 2022 Pazar 23:30
  • Suudi Arabistan: İran’ın nükleer silah elde etmesi durumunda tüm seçenekler masada11 Aralık 2022 Pazar 21:20
  • Suudi Arabistan, Çin'le ortaklığın, ABD aleyhinde olmadığını açıkladı10 Aralık 2022 Cumartesi 21:48
  • İran’da ortalığı karıştıracak bir cinayet daha: Kaçırdılar 3 kurşun sıktılar10 Aralık 2022 Cumartesi 14:05
  • İran, Mahsa Emini protestolarına katılan bir kişiyi idam etti08 Aralık 2022 Perşembe 12:10
  • İran’da protestoların merkezi üniversitelerde yüzlerce öğrenci zehirlendi07 Aralık 2022 Çarşamba 22:37
  • Prens Bin Selman’ın, Kaşıkçı’nın ölümünden sorumlu tutulması için açılan dava reddedildi07 Aralık 2022 Çarşamba 11:31
  • Azerbaycan ile Ermenistan arasında ipler yeniden gerildi05 Aralık 2022 Pazartesi 21:25
  • İran devlet medyası, ahlak polisinin kaldırıldığı iddialarını reddetti05 Aralık 2022 Pazartesi 14:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti