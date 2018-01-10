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"İran'daki protestolarda 3700 kişi tutuklandı"

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"İran'daki protestolarda 3700 kişi tutuklandı"
İran'da reformcu milletvekillerinden Mahmud Sedeghi, ülke çapına yayılan hükümet karşıtı gösterilerde en az 3 bin 700 göstericinin tutuklandığını iddia etti.

İran'daki reformcu kanada mensup bir meclis üyesi iki hafta süren protesto eylemleri sırasında en az 3 bin 700 göstericinin tutuklandığını söyledi. Resmi açıklamalarda tutuklu sayısı çok daha düşük gösterilmişti.

İran parlamentosunun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, milletvekillerinden Mahmud Sadeghi çeşitli güvenlik ve istihbarat kuruluşları tarafından tutuklama yapıldığı için gerçek tutuklu sayısını belirlemenin zor olduğunu söyledi.

İran İçişleri Bakanı Abdülreza Rahmani Fazlı protesto gösterilerine toplam 42 bin kişinin katıldığını açıkladı. Bu açıklamaya göre gösterilere katılanların yaklaşık yüzde 10'unun tutuklanmış olması gerekiyor.

Tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimin ardından gösterilerin patlak verdiği 2009 yılı sonrasının en yoğun protesto eylemlerine sahne olan İran'daki olaylar yüksek işsizlik ve yolsuzluğu protesto amacıyla başlatılmış ve hükümet aleyhtarı gösterilere dönüşmüştü.

"Teşebbüsleri boşa çıkardık"

İran'ın ruhani lideri Ayetullan Ali Hamaney ise, ABD ve İngiltere'nin ülkedeki protesto gösterileri sırasında huzursuzluk çıkarmak için yaptıkları teşebbüsleri boşa çıkardıklarını söyledi.

"Düşman tekrar tekrar hamleler yapıyor ve her defasında da yenilgiye uğruyor”, diyen Ayetullah Hamaney İran halkının bu tür girişimlere direnip milletçe set çektiğini dile getirdi.

İran'ın 80 şehrine yayılan ekonomik ve siyasi nedenli protesto gösterileri sırasında en az 20 kişi hayatını kaybetmişti.

Protestoların hızı kesildi

Resmi kaynaklarca protesto gösterilerinin hız kaybettiği bildiriliyor. Protesto dalgası sırasında rejim yanlılarının düzenledikleri karşı gösterilere de binlerce kişi katılmıştı.

ABD ve İsrail 28 Aralık'ta İran'ın ikinci büyük şehri Meşed'de başlayan protesto gösterilerini desteklediğini açıklamış ancak halkı kışkırttıkları iddiasını geri çevirmişti.

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