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İran’daki sel felaketinde can kaybı 69’a yükseldi

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İran’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı 69’a, kayıp sayısı ise 45'e yükseldi.
İran’daki sel felaketinde can kaybı 69’a yükseldi

İran'da geçen hafta başlayan ve ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde ölü sayısı 69'a yükseldi.

İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Başkanı Mehdi Velipur yaptığı açıklamada, “Ülkede 21 eyalette etkili olan sel felaketinden Tahran, Loristan, Çaharmahal ve Bahtiyari, İsfahan ve Yezd eyaletleri selden en çok etkilenen yerler oldu” dedi. Velipur açıklamasında, “Ülkedeki son verilerde sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi ve 45 kişi ise hala kayıp” ifadelerini kullandı.

İran Kriz Yönetimi Kurumu Genel Koordinatör Yardımcısı Nejad Cehani ise sel felaketinde en çok can kaybının başkent Tahran’da olduğunu belirterek, “Sel nedeniyle başkent Tahran’da 32 kişi hayatını kaybetti” dedi. Meydana gelen selin ülke genelinde büyük maddi hasara neden olduğunu söyleyen Cehani, “Sel felaketlerinde 20 bin konut zarar gördü. Bu konutlardan 13 bin tanesinin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. 7 bin konut ise tamamen kullanılamaz hale geldi” dedi.

İran Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hafta boyunca ülke genelinde yağışların devam edeceği belirtilerek, halka dere ve nehir yataklarından uzak durmaları uyarısında bulunuldu. 2019 yılında İran’ın güneyinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 76 kişi hayatını kaybetmişti.

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