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İran'dan 4 ülkeye uyarı: Yok ederiz

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı General Hüseyin Selami, Tahran yönetiminin kırmızı çizgilerini geçerse, ABD, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan'ın yok edileceğini söyledi.
İran'dan 4 ülkeye uyarı: Yok ederiz

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Selami, ülkede devam eden protestolara ilişkin ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve İsrail'i suçlayarak sert açıklamalarda bulundu. 

Selami, ülkedeki hükümet karşıtı protestoların sona ermesi gerektiğini ifade ederek 4 ülke için "Kırmızı çizgileri aşarsanız sizi yok ederiz. Bundan sonraki hamlelerinizi karşılıksız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. 

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2018'de, 2015'te İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan İran'ın balistik füze ve bölgesel faaliyetlerini de kapsayan yeni bir anlaşmaya varabilmek için ülkesini çekmişti. 

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

Buna rağmen İran ile ön koşulsuz görüşmelere hazır olduğunu açıklayan Trump'a karşılık İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaptırımlar kaldırılmadan ABD ile görüşmeyeceklerini açıklamıştı.

İran'daki protestolar 

İran'daki protestolar benzin fiyatlarına beklenmedik şekilde en az yüzde 50 zam yapılması ve daha ucuz fiyata benzin satışına kota konması üzerine başladı.

Başkent Tahran dışında Kirmanşah, İsfahan, Tebriz, Şiraz, Kerec, Yezd, Buşehr ve Sari kentlerinde protesto gösterileri düzenlendi, pek çok yerde kamu binaları ateşe verildi.

Sürücüler trafikte kontak kapatarak hükümeti protesto ederken, hayat pahalılığına tepki gösteren üniversite öğrencileri de gösterilere destek verdi.

Tahran'ın önde gelen ticaret merkezlerinden Tahran Büyük Çarşısı'nda bazı esnaflar da kepenklerini açmadı.

Protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale edilirken, Uluslararası Af Örgütü, şu ana kadar 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 

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