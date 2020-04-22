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İran'dan ABD Başkanı Trump'ın 'vur emri'ne yanıt

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İran'dan ABD Başkanı Trump'ın 'vur emri'ne yanıt
İran'dan ABD Başkanı Trump'ın 'vur emri'ne yanıt

 İran'a tehdit: Taciz ederlerse İran savaş gemilerini yok etmelerini söyledim

İran Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran tarafından taciz edilmeleri halinde ABD donanmasına "vur emri" verdiğini belirtmesinin ardından  yaptığı açıklamada ABD'nin öncelikle kendi askerlerini koronavirüsten kurtarması gerektiğini ifade etti.

Şikarçi, "ABD diğer ülkeleri tehdit etmek yerine Ortadoğu'daki kendi askerlerini koronavirüsten kurtarsın. İran Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı gibi askerlerini bölgeden çıkartarak koronavirüsten etkilenen kendi halkına yardıma göndersin" dedi.

ABD'nin koronavirüsten en çok etkilenen ülke olduğunu belirten Şikarçi, "ABD'li yetkililer önce kendi halkları ve kendileri için çözüm bulsunlar" dedi.

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