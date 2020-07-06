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İran'dan 'ABD'nin kabusu' açıklaması: Basra ve Umman Körfezi boyunca füze şehirleri inşa ettik

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İran'dan 'ABD'nin kabusu' açıklaması: Basra ve Umman Körfezi boyunca füze şehirleri inşa ettik
İran'dan 'ABD'nin kabusu' açıklaması: Basra ve Umman Körfezi boyunca füze şehirleri inşa ettik

İran'ın güney kıyısı boyunca hem karada hem de açık denizde bir dizi 'füze şehri' inşa ettiğini açıklayan Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı, "Bunlar İran'ın düşmanları için karabasan oluşturacak" dedi.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tengsiri, İran'ın güney kıyısı boyunca hem karada hem de açık denizde bir dizi 'füze şehri' inşa ettiğini duyurdu. Tengsiri, bu füze şehirlerini İran'ın düşmanları için 'kabus' diye niteledi.

Devrim Muhafızları'nın haftalık yayın organı Sobhe Sadık'a konuşan Donanma Komutanı,  füze şehirleri ağının yeraltı sığınakları ve açık denizde yüzer platformlardan oluştuğunu belirtti. 

'Bu suların her yerinde varız'

"İran Fars Körfezi (Basra Körfezi) ve Umman Körfezi sahili boyunca kıyada yeraltında ve açık denizde füze şehirleri kurdu, bunlar İran'ın düşmanları için karabasan oluşturacak" diye konuşan Tengsiri, Devrim Muhafızları'nın artık bu sularda her yerde varlığının bulunduğunu, donanmanın 24 bin mensubunu ve 428 filosunu güney sınırları boyunca seferber ettiğini dile getirdi. 

Bugüne dek Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin komutasındaki füze şehirlerinin görüntüsü medyaya yansımadı.

Devrim Muhafızları daha önce de çok iyi saklanmış füze depoları, fırlatma rampaları ve yeraltı fabrikaları bulunduğuna dair açıklamalar yapmıştı.

Geçen yazdan beri Körfez'de sular fokurduyor

Geçen yaz Suudi petrol tankerlerine düzenlenen gizemli saldırılardan ABD ile Britanya'nın İran'ı sorumlu tutmasından beri Basra Körfezi'nde 

ABD ile Britanya'nın başını çektiği yabancı savaş gemilerinin sayısı büyük artış gösterdi. 

Kendi sorumluluğuna dair kanıt bulunmadığına dikkat çekerek suçlamaları reddeden İran, bu sularda en egemen ülke ve körfezin güvenliğini sağlayan en güçlü etken olduğunun altını çizerken ABD ve diğer yabancı güçlerin bölgeyi terk etmesi çağrılarında ısrar ediyor. 

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