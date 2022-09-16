  • BIST 3.377,33
  • Altın 984.718
  • Dolar 18.2708
  • Euro 18.3118
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

İran’dan akıllara durgunluk veren Türkiye iddiası: Ankara kışkırttı

» »
Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerilim önceki gün tekrar alevlenirken, İran'dan akıllara durgunluk veren bir iddia geldi.
İran’dan akıllara durgunluk veren Türkiye iddiası: Ankara kışkırttı

En son 2020’de büyük bir savaşın eşiğinden dönen Azerbaycan ile Ermenistan önceki gün yine karşı karşıya geldi. İki ülke arasında çatışmalar kısa bir süre içinde büyürken şaşkınlık yaratan bir açıklama İran’dan geldi.

İran’ın eski Azerbaycan Büyükelçisi Mohsen Pak-Ain, ILNA’ya açıklamalarda bulundu. Pak-Ain, “Ankara, İsrail için Bakü’yü kışkırtarak Ermenistan’la savaşmasını sağladı” dedi. İranlı diplomat, Türkiye’nin Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaları tetiklediğini öne sürerken, “Ankara’nın provokatif hamleleri duruma doğrudan müdahale edemeyen Tel Aviv’in liderliğinde gerçekleşti” yorumunu yaptı.

Bu durumun çok açık ve net bir şekilde aşikar olduğunu öne süren İranlı isim, “Kafkaslarda daha çok gerilim olması İsrail’in silahlarını Azerbaycan’a daha kolay satmasını sağlayacaktır. İsrail ve Türkiye gizlice Ermenistan’la ilişkileri normalleştirmeye çalışarak iki yüzlülük yapıyor” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 50 Asker Şehit Düştü13 Eylül 2022 Salı 19:56
  • İsrail ile Almanya arasında nükleer görüşmesi12 Eylül 2022 Pazartesi 21:23
  • Suriye'de koleradan 3 kişi öldü, onlarca vaka görüldü12 Eylül 2022 Pazartesi 18:33
  • Güney Sudan'da selden etkilenen bölgeler "ulusal afet bölgesi" ilan edildi12 Eylül 2022 Pazartesi 14:33
  • Irak’ta yolcu otobüsü akaryakıt tankerine çarptı: 11 ölü, 7 yaralı11 Eylül 2022 Pazar 20:34
  • İran, Basra Körfezi’nde yabancı bir tekneye el koydu10 Eylül 2022 Cumartesi 18:45
  • Pakistan'ın en büyük tatlı su gölü taştı10 Eylül 2022 Cumartesi 12:32
  • Pakistan'ın Sindh eyaletinde okulların yüzde 40'ı sel sonucu yıkıldı10 Eylül 2022 Cumartesi 10:36
  • ABD’den İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı ile Bakan Khatib’e yaptırım09 Eylül 2022 Cuma 23:00
  • Cezayir’de kabinede kısmi değişiklik09 Eylül 2022 Cuma 08:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti