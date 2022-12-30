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İran’dan dikkat çeken askeri tatbikat

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İran, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda askeri tatbikat başlattı.
İran’dan dikkat çeken askeri tatbikat

İran, Hürmüz Boğazı'nın doğusu ile Hint Okyanusu'nun kuzeyi arasındaki Cask bölgesinde askeri tatbikat başlattığını açıkladı.

İran'ın Tesnim Haber Ajansı'na göre İran Ordusu Koordinatör Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, “Zülfikar 1401″ adı verilen tatbikatın, ordunun çeşitli birimlerinin katılımıyla dün gece başladığını belirtti. Seyyari, tatbikatın Hürmüz Boğazı'nın doğusu ile Hint Okyanusu'nun kuzeyi arasındaki Cask bölgesinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Tatbikatın, ordunun savaş kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik yıllık takvimde yer alan uygulamalı eğitimin bir parçası olduğunu kaydeden Seyyari, manevranın ayrıca Hava Kuvvetlerinin stratejik bombardıman uçakları ile savaş uçakları tarafından da destekleneceğini aktardı.

İranlı komutan, hava, kara ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatın hedefleri arasında “kimyasal, mikrobiyal ve nükleer ajanlarla kirlenmiş ortamlar, elektronik savaş ve olumsuz hava koşulları dahil olmak üzere özel ortamlarda operasyon yürütme becerisini geliştirmenin” yer aldığını kaydetti.

Seyyari ayrıca, İran'ın insansız hava araçları ile “düşman güçlere karşı bilgi toplama ve keşif operasyonları” tatbikatı da yapacaklarını sözlerine ekledi. İranlı komutan, tatbikatın ne zaman sona ereceğine ilişkin ise bilgi vermedi. 

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