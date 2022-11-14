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İran’dan Irak’ın kuzeyine füze saldırısı

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İran, Irak'ın kuzeyindeki İKDP ve Komele karargahlarına füze saldırısı düzenledi.
İran’dan Irak’ın kuzeyine füze saldırısı

Irak’ın kuzeyindeki İran Kürdistan Demokratik Partisi (İKDP) ve Komele karargahlarına düzenlenen füze saldırısında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Yerel medyadaki haberlere göre, Erbil’in Koysancak ilçesindeki İKDP ve Süleymaniye’nin Zırguez bölgesindeki Komele karargahlarına füze saldırısı gerçekleştirildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları, saldırıda Irak’taki terör örgütlerini hedef aldıklarını açıkladı.

İran, 28 ve 24 Eylül’de Komele ve İKDP’nin Irak’ın kuzeyindeki merkezlerini topçu atışlarıyla vurmuştu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede Mahsa Amini’nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken Komele ve İKDP’yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı.

İran tarafından “terör örgütü” kabul edilen Komele ve İKDP, yıllardır IKBY kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.

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