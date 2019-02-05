İran'dan İsrail'e: Dersinizi veririz

İran, Suriye'de kendilerine ait hedefleri vuran İsrail'i uyardı: Saldırılar devem ederse, caydırıcı ve sert bir yanıtla ders veririz.

ABD’nin Suriye’den çekilme kararını açıklamasıyla birlikte bu ülkedeki hava saldırılarını artıran ve ilk kez sahiplenen İsrail’e İran’dan sert bir uyarı geldi. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şamhani, İsrail’in Suriye’deki İran hedeflerini vurma gerekçesiyle düzenlediği saldırıların sürmesi halinde ‘sert ve caydırıcı bir ders vereceklerini’ söyledi.

Fars ajansının haberine göre Şamhani şu ifadeleri kullandı: “Eğer bu faaliyetler devam ederse, İsrail’in suçlu ve yalancı yöneticilerine bir ders vermek için caydırıcı, sert ve uygun bir yanıt olarak bazı hesaplanmış önlemleri harekete geçireceğiz.”

İsrail, Suriye’deki iç savaşın başından bu yana genellikle kendi sınırına yakın bölgelerde çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Bununla birlikte, ABD’nin çekilme açıklamasından önce bu saldırıları hiç üstlenmemişti. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise geçen ay, Suriye’de İran hedeflerine yönelik saldırılarını ilk kez açıklayıp kabul etmişti.