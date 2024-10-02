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İran'dan İsrail'e gözdağı: Saldırırlarsa tüm altyapıları hedef alınır

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İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İsrail'in İran'a saldırması durumunda daha şiddetli cevap vereceklerini ve tüm altyapılarının hedef alınacağını söyledi.
İran'dan İsrail'e gözdağı: Saldırırlarsa tüm altyapıları hedef alınır

İran'ın resmi haber ajansı IRNA tarafından yayınlanan görüntülü konuşmasında Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ayrıntılarını anlattı.

Hamas lideri İsmail Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikast sonrası ABD, Avrupa ve bazı diğer ülkelerin Gazze'de ateşkes sağlanana kadar İran'a tansiyonu yükseltmekten kaçınmaları talebinde bulunduklarını ve bu nedenle karşılık vermekten geri durdukları zor bir dönemi geride bıraktıklarını dile getiren Bakıri, İsrail'in bu dönemde de ABD'nin desteği ve yeşil ışık yakmasıyla cinayetlerini; özellikle Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile Devrim Muhafızları Ordusunun Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürülmesi başta olmak üzere Lübnan halkına yönelik saldırılarını arttırdığını belirtti.

Söz konusu duruma daha fazla tahammül etmenin mümkün olmadığını ifade eden Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusunun füze operasyonuyla İsrail'in önemli üslerini hedef aldığını vurguladı.

"İsrail'in 3 ana hava üssü hedef alındı"

İsrail'in işlediği suçlara rağmen uluslararası hukuka bağlı kalınarak sivil yerleşim bölgelerini vurmaktan kaçındıklarına ve sadece askeri üslerin hedef alındığına değinen Bakıri, "İsrail'in 3 ana hava üssü hedef alındı. Hasan Nasrallah'a saldırının başlangıç noktası Hatzerim Hava Üssü, stratejik radarlar ve tank merkezi, F 35 ve Mossad karargahı, Gazze çevresindeki personel taşıyıcılar ve askerlerinin bulunduğu Nevatim Hava Üssü hedef alındı" dedi.

Söz konusu operasyonda vurulması mümkün olmasına rağmen İsrail rejimi ve halkının ekonomik altyapısını etkileyecek sanayi bölgelerine saldırı düzenlenmediğine dikkati çeken Bakıri, "Delirmiş İsrail'i, ABD ve Avrupa zapt etmez ve ülkemizin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırıda bulunursa, bu gece düzenlediğimiz operasyonun birkaç katı fazlasıyla cevap verir ve tüm altyapıları hedef alınır" ifadelerini kullandı.

Bakıri, "Umut ediyoruz ki, ABD önceki tavrından vazgeçer, bu suç makinasını (İsrail'i) durdurur da bölge huzur bulur" şeklinde konuştu.

Hipersonik Fettah-1 füzeleri ilk kez kullanıldı

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.

Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonu daha sonra İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.

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