İran'dan kripto para madenciliğine geçici yasak

İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani 22 Eylül tarihine kadar kripto para madenciliğini yasakladıklarını açıkladı. Söz konusu açıklama son haftalarda İran'da sık sık elektrik kesintilerinin yaşanmasının ardından geldi.

Blockchain analiz firması Elliptic geçtiğimiz hafta yayımladığı raporda küresel kripto para madenciliğinin yüzde 4.5'inin İran'da yapıldığını bildirmişti. Raporda İran'ın yaptırımları delmek için kripto para kullandığı ifade edildi.

İran 2019 yılında kripto para madenciliğini resmen tanıdı. Madencilere kayıt olma ve elektrik için daha yüksek bir bedel ödeme ve madenciliğini yaptıkları kripto paraları talep etmesi durumunda merkez bankasına satma zorunluluğu getirildi.

Yani kripto para madenciliği İran'da yasal bir zemine oturmuş durumda. Ancak yağmurun bu yıl az yağması barajlarda üretilen elektrik mart ayında önceki yıla göre yüzde 57 düşürdü.

TÜKETİM YÜZDE 20 YÜKSELDİ

Buna karşılık İran Enerji Bakanlığı ülkedeki enerji tüketiminin son 2 ayda yüzde 20 yükseldiğini açıkladı. Bunda havaların ülke genelinde mevsim normalinden sıcak seyretmesi ve dolayısıyla artan klima kullanımı da etkili oldu.

Tüm bu gelişmeler bazı elektrik santrallarındaki tamirlerin planlanandan uzun sürmesiyle birleşince elektrik talebini karşılama konusunda ülkede sıkıntı yaşanmaya başladı.

Bu sebeple hükümet elektrik tüketiminin aylık 600 MW'yi bulduğu tahmin edilen kripto para madenciliğini geçici olarak durdurdu.