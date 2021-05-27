  • BIST 1.415
  • Altın 519,341
  • Dolar 8,5263
  • Euro 10,3910
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAİsrailli gazete Haaretz’den tarihe geçecek manşet: Öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafları kapakta

İran'dan kripto para madenciliğine geçici yasak

»
İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani 22 Eylül tarihine kadar kripto para madenciliğini yasakladıklarını açıkladı. Söz konusu açıklama son haftalarda İran'da sık sık elektrik kesintilerinin yaşanmasının ardından geldi.
İran'dan kripto para madenciliğine geçici yasak

İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani 22 Eylül tarihine kadar kripto para madenciliğini yasakladıklarını açıkladı. Söz konusu açıklama son haftalarda İran'da sık sık elektrik kesintilerinin yaşanmasının ardından geldi.

Blockchain analiz firması Elliptic geçtiğimiz hafta yayımladığı raporda küresel kripto para madenciliğinin yüzde 4.5'inin İran'da yapıldığını bildirmişti. Raporda İran'ın yaptırımları delmek için kripto para kullandığı ifade edildi.

 

İran 2019 yılında kripto para madenciliğini resmen tanıdı. Madencilere kayıt olma ve elektrik için daha yüksek bir bedel ödeme ve madenciliğini yaptıkları kripto paraları talep etmesi durumunda merkez bankasına satma zorunluluğu getirildi.

Yani kripto para madenciliği İran'da yasal bir zemine oturmuş durumda. Ancak yağmurun bu yıl az yağması barajlarda üretilen elektrik mart ayında önceki yıla göre yüzde 57 düşürdü.

TÜKETİM YÜZDE 20 YÜKSELDİ

Buna karşılık İran Enerji Bakanlığı ülkedeki enerji tüketiminin son 2 ayda yüzde 20 yükseldiğini açıkladı. Bunda havaların ülke genelinde mevsim normalinden sıcak seyretmesi ve dolayısıyla artan klima kullanımı da etkili oldu.

Tüm bu gelişmeler bazı elektrik santrallarındaki tamirlerin planlanandan uzun sürmesiyle birleşince elektrik talebini karşılama konusunda ülkede sıkıntı yaşanmaya başladı.

Bu sebeple hükümet elektrik tüketiminin aylık 600 MW'yi bulduğu tahmin edilen kripto para madenciliğini geçici olarak durdurdu.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • iPhone 13 Pro sızdırıldı: Net bir şekilde ilk kez karşımızda!25 Mayıs 2021 Salı 21:42
  • Kötü amaçlı yazılım FluBot dünyaya yayılıyor!25 Mayıs 2021 Salı 19:40
  • Spotify'a, 'Apple Watch’a indir' özelliği eklendi25 Mayıs 2021 Salı 19:14
  •  ‘Gaming’ ekipmanlarına olan talep artmaya devam ediyor24 Mayıs 2021 Pazartesi 20:29
  • Mars'taki uzay aracı Curiosity, sarp yamaçlara tırmanırken görüntülendi24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:59
  • Honor resmen duyurdu: Google uygulamalarını çalıştıracak24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:34
  • Bu WhatsApp mesajı hesabınızı ele geçiriyor24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:00
  • Çin'in uzaktan kumandalı uzay aracı Zhurong kapsülden çıkarılıp Mars'a indirildi22 Mayıs 2021 Cumartesi 20:34
  • Kanlı ay Tutulması ne zaman? Kanlı Ay tutulması nedir?22 Mayıs 2021 Cumartesi 18:39
  • ESA'nın yeni görevi: Ay toprağından oksijen üretilecek22 Mayıs 2021 Cumartesi 18:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti