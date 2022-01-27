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İran’dan Putin iddiası: Yaptırımları delmeye yardım ediyor

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi dün verdiği bir röportajda, Rusya ile daha yakın bir ittifakı överken, iki ülkenin birlikte ABD yaptırımlarını nasıl “etkisizleştirmeye” çalıştıklarını ve ticarette 10 milyar dolara varan iş birliğini anlattı.
İran’dan Putin iddiası: Yaptırımları delmeye yardım ediyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi dün verdiği bir röportajda, Rusya ile daha yakın bir ittifakı överken, iki ülkenin birlikte ABD yaptırımlarını nasıl “etkisizleştirmeye” çalıştıklarını ve ticarette 10 milyar dolara varan iş birliğini anlattı.

Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz hafta Kremlin’de bir araya gelmişti.

Reisi’nin açıklamaları Viyana’da İran ile yapılan geniş çaplı müzakerelerin durmasının ardından geldi.

‘DOLAR ULUSLARARASI TİCARETTEN ÇIKSIN’

Raisi, devlet televizyonuna verdiği bir röportajda, hükümetin yaptırımları kaldırmaya çalışmasının yanı sıra ‘yaptırımları etkisiz hale getirmeye’ çalıştığını söyledi, komşularla daha iyi ticari bağların İran ekonomisine yardımcı olabileceğini açıkladı.

Ancak analistler, sözlerinin açık bir amaca hizmet ettiğini, İran’ın ABD ile doğrudan müzakerelere geri dönmesine hazırlanırken kendi pozisyonunu koruduğunu belirtti.

Reisi, bu konuları Putin ile de tartıştıklarını vurgularken, doların uluslararası ticaret üzerindeki kontrolünü kırmanın yollarının olduğunu söyledi.

TİCARETTE BÜYÜK ATILIM

İran Cumhurbaşkanı, “Ticaret kısıtlamalarının kaldırılması olasılığı göz önüne alındığında, İran tarım ürünlerinin ihracatı ve Rusya’dan stratejik emtia ithalatı, tartışılan konular arasındaydı” dedi.

Reisi, Rusya ile kabaca 3 milyar dolarlık ticaret hacminin 10 milyar dolara yükseltilebileceğini vurguladı.

Geçen hafta Moskova’daki görüşmeleri, her iki lidere yönelik Batı’nın yaptırım tehditlerinin ardından geldi. Analistler, Putin için bu durumun yıllarca Avrupa’yı bölmeye çalışmanın ve haftalarca Ukrayna’ya karşı tehditkar hamlelerin sonucu olduğunu belirtiyor.

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