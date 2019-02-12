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İran’dan soğan ithalatı başladı: Yerli soğandan daha ucuz

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İran'dan ithal edilen soğanlar Van'dan Türkiye'nin çeşitli kentlerine TIR'larla gönderiliyor
İran’dan soğan ithalatı başladı: Yerli soğandan daha ucuz

DHA’nın haberine göre ithal soğanlar Van'da 4 liradan tezgahlardaki yerini alırken, yerli soğanlar ise 5 liradan satılıyor. Kuru soğan fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulması ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla 2018'de yüzde 184 ile fiyatı en çok artan ürün olan kuru soğana ithalat yolu açıldı.

İthalat Rejimine Ek Karar ile kuru soğanda gümrük vergisi 28 Şubat'a kadar sıfırlandı. Kararın ardından Van'ın İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan ithal soğanlar da girmeye başladı. Yaklaşık 10 gündür ithal soğanların geldiğini belirten işçiler, günlük 3-4 TIR'ın sınırdan geçiş yaptığını söyledi. Her TIR'ın ortalama 22-23 ton aldığını belirtilirken, gelen ithal soğanlar Van'a giriş yaptıktan sonra Türkiye'nin diğer kentlerine gönderiliyor.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner, İran'dan kuru soğan ithalatının 10 gündür devam ettiğini söyleyerek, “Şu anda İran'dan yoğun bir şekilde kuru soğan ithal ediyoruz. Belli bir süresi var. 28 Şubat son tarih ama bu süre uzatılabilir. Bizim aldığımız bilgiye göre soğanın toptan satış fiyatları 3 lira civarında” dedi.

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