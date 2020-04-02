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İran’dan Trump’a yanıt: Savaş başlatmayız, başlatanlara ders veririz

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İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına yanıt olarak, "İran'ın milyonlarca vekili değil, dostları var. İran savaş başlatmaz, ama başlatanlara ders verir" dedi
İran’dan Trump’a yanıt: Savaş başlatmayız, başlatanlara ders veririz

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesini hedef alan sözlerine yanıt verdi.

“Savaş kışkırtıcıları tarafından yanlış yönlendirilmeyin” diyen Zarif, Trump’a şöyle seslendi:

“İran’ın dostları var. Kimsenin milyonlarca ‘vekili’ olamaz. El altından yalan söyleyen, sahtekarlık yapan ve suikast düzenleyen ABD’den farklı olarak. İran yalnızca özsavunmaya başvurur. Açıkça. İran savaş başlatmaz, ama başlatanlara ders verir”

İran Genelkurmay Başkanı’ndan yanıt

İran devlet televizyonuna konuşan Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri de, Washington yönetiminin son haftalarda Irak’taki ABD güçlerine saldırılarla ilgili Tahran’a yönelik suçlamalarını reddetti.

Bakıri, “Son haftalarda Irak’ta ABD üslerine karşı eylemler, Irak halkının ve direniş gruplarının Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el Mühendis’in şehit edilmesine karşı bir tepkidir ve ülkemizle hiçbir ilgisi yoktur” diye konuştu.ABD güçlerine yönelik eylemleri “Irak halkının ABD’ye karşı doğal bir tepkisi” olarak niteleyen Bakıri, “Amerikalılar da Irak halkının ABD askerlerinin ülkelerinde bulunmasına karşı olduğunu iyi biliyor” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a karşı tehdidine ilişkin ise Bakıri, “İran hiçbir şekilde yabancı güçlere yönelik saldırı niyeti taşımıyor ancak ülkemizin milli güvenliğine yönelik en küçük bir girişimde bulunurlarsa en şiddetli tepkiyle karşılaşırlar” değerlendirmesini yaptı.

Ne olmuştu?

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi’nin, ABD’nin Irak’taki savaş kışkırtıcılığının tehlikeli olduğunu ve bölgede istikrarsızlık oluşturacak “felaket koşullar” yaratacağına ilişkin açıklamasına karşılık Trump, İran’ın ABD güçlerine karşı saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek Tahran’ı “bedelini ağır ödersiniz” diyerek tehdit etmişti.

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