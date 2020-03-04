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“İran’dan Türkiye üzerinden ülkeye dönmek isteyen vatandaşlar seyahatlerini karayoluyla yapabilecek”

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“İran’dan Türkiye üzerinden ülkeye dönmek isteyen vatandaşlar seyahatlerini karayoluyla yapabilecek”
“İran’dan Türkiye üzerinden ülkeye dönmek isteyen vatandaşlar seyahatlerini karayoluyla yapabilecek”

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, İran’da bulunan ve ülkeye dönmek isteyen vatandaşlar için havayoluyla tahliye öngörülmemekte olup, İran’dan Türkiye üzerinden ülkeye dönmek isteyen vatandaşların seyahatlerini karayoluyla yapabileceklerini duyurdu.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların mümkün olması durumunda kişisel vasıtalarıyla, aksi takdirde kiralanacak özel otobüslerle kara kapılarına ulaşabilmeleri için T.C. Tahran Büyükelçiliği veya T.C. Urumiye, Tebriz veya Meşhed Başkonsolosluklarına başvurmaları halinde kedilerine yol gösterileceği ve yardımcı olunacağı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 26 Şubat 2020 tarihi itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti ile İran arasındaki yolcu uçuşlarının ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu açıklanmıştı.

Bakanlığımızın girişimiyle, bu aşamada, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için de geçerli olan uygulama çerçevesinde, İran’da bulunan vatandaşlarımıza yönelik olarak havayoluyla tahliye öngörülmemekte olup, İran’dan Türkiye üzerinden ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımız seyahatlerini karayoluyla yapabileceklerdir.

Bu kapsamda, vatandaşlarımızın, mümkün olması durumunda kişisel vasıtalarıyla, aksi takdirde kiralanacak özel otobüslerle kara kapılarına ulaşabilmeleri için T.C. Tahran Büyükelçiliği veya T.C. Urumiye, Tebriz veya Meşhed Başkonsoloslukları’na başvurmaları halinde kedilerine yol gösterilecek ve yardımcı olunacaktır.”

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