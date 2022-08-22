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İran’dan Türkiye’ye Suriye çağrısı: Tüm bölgenin çıkarına

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Türkiye’nin Suriye’ye yönelik operasyon hazırlıkları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna dönüşü uçakta yaptığı Suriye ile ilgili açıklamalar gündemdeki yerini korurken Esad yönetiminin müttefiki İran’dan da yeni ve dikkat çeken bir açıklama geldi.
İran’dan Türkiye’ye Suriye çağrısı: Tüm bölgenin çıkarına

Türkiye'nin Suriye politikasında yeni bir döneme gireceği yorumları, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Ukrayna dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada “Bizim Esad’ı yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok. Devletler arasında siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz” sözleriyle yeni bir ivme kazandı.

Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Suriyeli muhalif gruplarla Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümeti arasında uzlaşma çağrısı yapması da bölgede tartışmalara yol açmıştı. Çavuşoğlu’nun “Muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında bir barışın olması gerektiğini ve Türkiye olarak buna destek olabileceğimizi söyledik” şeklindeki sözleri, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye karşıtı protestolara neden olmuştu.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG terör örgütüne operasyon hazırlıklarıyla aynı döneme gelen bu tartışma sürerken, İran'dan Türkiye-Suriye ilişkilerine dair yeni bir açıklama geldi.

‘AÇIKLAMALAR UMUT VERİCİ’

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasır Kenani, Türkiye'ye Suriye'yle ilişkileri düzeltme çağrısı yaptı. Kenani, bugün düzenlediği basın toplantısında Ankara-Şam hattında ilişkilerin düzelmesinin tüm bölgenin çıkarına olacağını söyledi.

İran'ın her zaman Türkiye'nin Suriye'deki gelişmelerle ilgili bakış açısını değiştirmesini umduğunu kaydeden İranlı sözcü, “Türk yetkililerden gelen açıklamalar umut verici. Türkiye ve Suriye'nin ilişkileri yeniden inşa ettiğini görmek istiyoruz. Bu iki ülkenin ve tüm bölgenin çıkarına” dedi.

‘SURİYE’YE BAKIŞ DEĞİŞİYOR’

Bölgede Suriye'ye karşı bakış açısının değişmeye başladığını ve bazı ülkelerin bu konuda politika değişikliği sinyali verdiğini kaydeden Kenani, “Suriye'de yeni koşullar ortaya çıkıyor. Suriye hükümeti teröre karşı savaşta büyük bir başarı elde etti” diye konuştu.

Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'a yakınlığıyla bilinen Suriye Halk Meclisi eski milletvekili Şerif eş-Şehade, dün yaptığı açıklamada diyalog için ilk şartın Türk kuvvetlerinin Suriye’den çıkması olduğunu belirtmişti.

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